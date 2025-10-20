В Казань из Таджикистана доставили предполагаемого «велокиллера»

Спецслужбы двух государств поставили своего рода рекорд по скорости экстрадиции

14 октября утром он напал на Ирину Шевыреву близ казанской гимназии, вечером покинул страну, а уже 19-го был возвращен силовиками Таджикистана и России на место предполагаемого преступления. По данным источников «Реального времени», уже вчера сотрудники Следкома по Татарстану получили возможность допросить предполагаемого исполнителя резонансного покушения.

Речь о Рифате Султанове, уроженце Таджикистана. Еще в субботу 18 октября МВД РФ сообщило о его задержании на родине и о том, что вопрос об экстрадиции «решается». Де-факто эта процедура предполагает заочное предъявление обвинения, избрание заочного ареста и лишь затем объявление в международный розыск и экстрадицию. В случае Султанова все произошло значительно быстрее — силовики двух стран скооперировались и подозреваемый в попытке расправы над женой казанского бизнесмена был задержан раньше официального объявления в розыск.

Напомним, ход расследования резонансного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина и центрального аппарата МВД РФ.

Пока из шестерых задержанных по делу арестованы лишь двое. Еще троим суд продлил срок задержания на 72 часа.

Подробности — в репортаже «Реального времени».