Президент США решил прекратить финансовую помощь Колумбии

Он написал об этом в соцсети Truth Social

Президент США Дональд Трамп заявил о решении прекратить любые выплаты и субсидии Колумбии.

— Президент Густаво Петро из Колумбии является лидером незаконного оборота наркотиков, активно поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких плантациях по всей Колумбии, — написал он 19 октября в соцсети Truth Social.

По его словам, несмотря на крупные выплаты, правительство не предпринимает мер для улучшения ситуации. Это не что иное, как многолетний обман Америки, подчеркнул Трамп.

— С настоящего времени эти выплаты или любые иные формы платежей или субсидий больше не будут осуществляться, — заключил американский лидер.

Недавно президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Вашингтон нарушил суверенитет его страны. По его словам, США во время последней военной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был убит рыбак.

Напомним, 2, 16 и 19 сентября США атаковали суда в Карибском море. Жертвами стали 17 человек, передает «Интерфакс». Как утверждает Вашингтон, что суда использовали для перевоза наркотиков.

Галия Гарифуллина