УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань», одержав пятую победу подряд

Казанцы остаются на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Баскетболисты казанского УНИКСа продлили победную серию в Единой лиге ВТБ в тяжелейшем матче, обыграв краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 74:63. Решающей стала финальная четверть, где казанцы набрали 25 очков, установив решающее преимущество.

Игра началась с обоюдных атак. Гости первыми открыли счет, а Патрик Миллер уже к исходу первой минуты довел преимущество «Локомотива» до 5:0, реализовав атаку с фолом. Однако УНИКС быстро отыгрался — за шесть минут казанцы совершили мощный рывок — 16:2. К седьмой минуте счет стал 16:7 в пользу хозяев.

После большого перерыва «Локомотив» изменил тактику. Начались «качели» — команды обменивались атаками, а лидер постоянно менялся. К финальной четверти гости вышли вперед — 50:49.

Финальная десятиминутка началась с мощного данка Рейнольдса. Команды шли ноздря в ноздрю, но после тайм-аута Велимира Перасовича УНИКС окончательно взвинтил темп. Рейнольдс уверенно действовал под кольцом, а Пэрис Ли точным трехочковым установил комфортное преимущество — 69:60. В оставшееся время казанцы лишь увеличили разрыв.

Самыми результативными игроками в УНИКСе стали:

Джален Рейнольдс — 21 очко, 11 подборов, 3 перехвата и 2 блокшота.

У «Локомотива-Кубань» лучше всех играл Винс Хантер (14 очков, 12 подборов).



Анастасия Фартыгина