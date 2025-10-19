Число отравившихся готовой едой в Бурятии увеличилось до 49 человек

Зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза

Фото: Мария Зверева

Число отравившихся готовой едой в Бурятии увеличилось до 49 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем телеграм-канале.

По ее словам, зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. В больнице находятся 40 пациентов, в том числе 22 ребенка. Один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Во время обхода в первую очередь обратила внимание на состояние здоровья наших детей. Рада сообщить, что все они идут на поправку, и среди них нет тех, чье состояние вызывало бы опасения, — добавила Лудупова.

Напомним, в Бурятии возбудили уголовное дело по факту массового отравления продуктами питания из торговой сети. В Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией производства ООО «Восток».

Галия Гарифуллина