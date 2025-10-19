В Бурятии возбудили уголовное дело по факту массового отравления

На данный момент в регионе зарегистрировано 43 случая отравления

Фото: Максим Платонов

В Бурятии возбудили уголовное дело по факту массового отравления продуктами питания из торговой сети. Об этом сообщили в СУ СК по республике.

По данным Следкома, уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании, заявили в ведомстве.

На данный момент в регионе зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у 21 ребенка. У троих пациентов подтвержден сальмонеллез, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме, — пообещал он.



В свою очередь министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщала о том, что зарегистрировано 25 случаев отравления детей. По ее словам, госпитализированы 36 пациентов, в том числе 21 несовершеннолетний. Один человек в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести.

— Вчера вечером в Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией производства ООО «Восток» г. Улан-Удэ, реализованная в различных магазинах торговой сети «Николаевский», не соответствующей требованиям качества, — уточнила Лудупова.



Напомним, в Татарстане за восемь месяцев текущего года из оборота было изъято более 360 кг некачественной продукции. Результаты показали показали, что более чем в половине случаев (54%) выявлены нарушения обязательных требований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям безопасности.

Галия Гарифуллина