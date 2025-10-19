Израильские военные нанесли удар по Рафаху на юге сектора Газа

Об этом пишет The Times of Israel

Израильские военные нанесли удар по приграничному пункту пропуска Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

— Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району, — утверждает издание.

При этом ХАМАС 19 октября опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе.

Напомним, соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. Согласно плану, в рамках первой фазы ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Израиль — отвести войска к согласованным линиям и освободить сотни палестинцев из тюрем.

Галия Гарифуллина