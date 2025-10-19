Новости происшествий

Израильские военные нанесли удар по Рафаху на юге сектора Газа

14:35, 19.10.2025

Об этом пишет The Times of Israel

Израильские военные нанесли удар по приграничному пункту пропуска Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

— Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району, — утверждает издание.

При этом ХАМАС 19 октября опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе.

Напомним, соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. Согласно плану, в рамках первой фазы ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Израиль — отвести войска к согласованным линиям и освободить сотни палестинцев из тюрем.

Галия Гарифуллина

