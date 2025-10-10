В секторе Газа вступило в силу соглашение о прекращении огня

ХАМАС также подтвердило достижение договоренностей, а израильское правительство одобрило соглашение

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу в 12:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

— Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С 12:00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу, — говорится в заявлении.

Сообщение о достижении договоренностей о прекращении огня было сделано в ночь на четверг президентом США Дональдом Трампом. Согласно плану, в рамках первой фазы прекращения боевых действий ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Израиль — отвести войска к согласованным линиям и освободить сотни палестинцев из израильских тюрем, в том числе осужденных за терроризм.

скриншот с сайта Wikipedia.org

Трамп заявил, что освобождение заложников должно произойти в понедельник. Портал Ynet сообщает, что на первом этапе ЦАХАЛ будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска с остальной части анклава.

Рената Валеева