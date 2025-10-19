В России за сутки потушили пять лесных пожаров
В тушении было задействовано 102 человека и 40 единиц техники
В четырех регионах России за сутки потушили пять лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
На 00:00 мск 19 октября действующие лесные пожары в стране не зарегистрированы. В тушении было задействовано 102 человека и 40 единиц техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находится одно воздушное судно.
Особый противопожарный режим действует в 13 регионах, пожароопасный сезон — в 48.
Напомним, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 72,4%.
