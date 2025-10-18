В России за сутки потушено десять лесных пожаров

В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех возгораний в трех субъектах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 10 лесных пожаров в четырех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех возгораний в трех субъектах.

В тушении задействовано 211 человек, 72 единицы техники и одно воздушное судно. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 10 воздушных судов.

В настоящее время режим ЧС в связи с лесными пожарами ни в одном из регионов не введен. Особый противопожарный режим действует в 13 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 48 регионах.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 72,4%, что означает, что большинство пожаров (72,4%) ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

