Умер один из основателей Limp Bizkit Сэм Риверс

Об этом группа сообщила в Instagram*

На 49-м году жизни скончался бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Об этом коллектив сообщил в Instagram*.

— Сегодня мы потеряли нашего брата. <...> Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом — он был настоящим волшебником. <...> С первой же ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес в музыку свет и ритм, которые невозможно заменить, — говорится в посте.

О причинах смерти Сэма Риверса не сообщается.

Напомним, недавно на 75-м году жизни умер Пол Дэниел (Эйс) Фрейли — гитарист и один из основателей легендарной американской рок-группы Kiss. Еще 11 октября он отменил все запланированные на 2025 год концерты из-за проблем со здоровьем.



Галия Гарифуллина