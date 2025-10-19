Умер один из основателей Limp Bizkit Сэм Риверс
Об этом группа сообщила в Instagram*
На 49-м году жизни скончался бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Об этом коллектив сообщил в Instagram*.
— Сегодня мы потеряли нашего брата. <...> Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом — он был настоящим волшебником. <...> С первой же ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес в музыку свет и ритм, которые невозможно заменить, — говорится в посте.
О причинах смерти Сэма Риверса не сообщается.
Напомним, недавно на 75-м году жизни умер Пол Дэниел (Эйс) Фрейли — гитарист и один из основателей легендарной американской рок-группы Kiss. Еще 11 октября он отменил все запланированные на 2025 год концерты из-за проблем со здоровьем.
Справка
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
