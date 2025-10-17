Умер гитарист и основатель Kiss Эйс Фрейли

Он ушел из жизни в возрасте 74 лет

На 75-м году жизни умер Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — гитарист и один из основателей легендарной американской рок-группы Kiss. Об этом сообщил музыкальный журнал Rolling Stone со ссылкой на официальное заявление семьи музыканта.

В заявлении близких артиста говорится о глубоком потрясении от утраты.

— Мы совершенно опустошены и убиты горем. Масштаб его смерти колоссален и превосходит всякое понимание. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, мы стараемся, чтобы память об Эйсе жила вечно, — отметили родственники.

Причина смерти музыканта пока не раскрывается. Известно, что еще 11 октября Фрейли отменил все запланированные на 2025 год концерты из-за проблем со здоровьем.

Наталья Жирнова