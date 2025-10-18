«Ак Барс» впервые в сезоне поднялся на второе место в Восточной конференции

Команда Гатиятулина одержала семь побед подряд

«Ак Барс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В субботу казанская команда победила в Астане по буллитам «Барыс» (3:2Б).

В активе «Ак Барса» стало 23 очка в 17 матчах. Казанцы обошли в таблице «Автомобилист» и «Авангард». От лидирующего «Металлурга» казанский «Ак Барс» отстает на три очка, имея на одну игру больше.



Команда Анвара Гатиятулина впервые в сезоне поднялась на второе место в турнирной таблице Востока. «Ак Барс» не проигрывает в чемпионате с 29 сентября, одержав семь побед подряд.

Следующий матч «барсы» проведут 22 октября в Казани с ярославским «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени.

Ранее появлялись слухи о скорой отставке Анвара Гатиятулина и назначении в «Ак Барс» Майка Бэбкока из Северной Америки.

Зульфат Шафигуллин