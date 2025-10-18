Минпромторг: повышение утильсбора не затронет тех, кто оплатил его до вступления в силу новых правил

Фото: Реальное время

Ожидаемое повышение утилизационного сбора на автомобили, в том числе для физических лиц, не затронет тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новых норм. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минпромторга РФ.



— Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге напомнили, что сейчас в соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта об изменении правил расчета утильсбора.

Проект предусматривает, что новые правила расчета утильсбора с привязкой его размера не только к возрасту автомобиля и объему двигателя, но и к его мощности, а также отмена льготной ставки сбора для иномарок мощностью более 160 лошадиных сил вступят в силу с 1 ноября. Как сообщалось ранее, в настоящее время рассматривается возможность отсрочки вступления этих норм до 1 декабря.

Рената Валеева