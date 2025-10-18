«Ак Барс» объявил состав на матч с «Барысом» в Астане

Встреча начнется в 15:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Барысом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 15:00 по московскому времени в Астане.

По сравнению с предыдущим матчем в чемпионате, «Ак Барс» произвел лишь одну замену в составе. Вместо Михаила Бердина с первых минут игру в воротах начнет Тимур Билялов.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Яшкин — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Марченко; Галимов — Сафонов — Байро, Фальковский — Князев; Дыняк — Фисенко — Кателевский, Замалтдинов.

В прямом эфире встречу из Астаны покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 15:00 по московскому времени.

«Ак Барс» не проигрывает в чемпионате КХЛ на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем сезоне команда Анвара Гатиятулина успела дважды обыграть «Барыс».

Зульфат Шафигуллин