«Ак Барс» объявил состав на матч с «Барысом» в Астане
Встреча начнется в 15:00 по московскому времени
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Барысом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 15:00 по московскому времени в Астане.
По сравнению с предыдущим матчем в чемпионате, «Ак Барс» произвел лишь одну замену в составе. Вместо Михаила Бердина с первых минут игру в воротах начнет Тимур Билялов.
Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Яшкин — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Марченко; Галимов — Сафонов — Байро, Фальковский — Князев; Дыняк — Фисенко — Кателевский, Замалтдинов.
В прямом эфире встречу из Астаны покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 15:00 по московскому времени.
«Ак Барс» не проигрывает в чемпионате КХЛ на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем сезоне команда Анвара Гатиятулина успела дважды обыграть «Барыс».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».