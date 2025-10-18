Пять муниципалитетов Татарстана не получили паспорт готовности к отопительному сезону

На данный момент семь районов республики уже получили необходимые документы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается модернизация инженерных сетей. Об этом сообщили в Минстрое республики.

По программе обеспечения населения питьевой водой выполнено 97% от запланированного объема. Из 88 объектов завершены 83, в том числе пять за последние две недели.

Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации выполнены на 98%. За прошедшие две недели завершен объект в Высокогорском районе.

Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнены на 96%. Из 144 программных объектов завершены 114, включая четыре объекта, введенных в эксплуатацию за последние две недели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин сообщил о ходе подготовки к отопительному периоду. Представители Ростехнадзора проводят оценку готовности теплоснабжающих организаций. На сегодняшний день 101 из 119 организаций получили паспорта готовности. Отсутствуют паспорта готовности у теплоснабжающих организаций в пяти муниципалитетах.

На уровне районов также ведется работа по получению паспортов готовности. На данный момент семь районов республики уже получили необходимые документы.

Определены сроки получения паспортов готовности: для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября, для муниципальных образований — до 20 ноября.

Вчера раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету республики уделил внимание вопросам модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. В текущем году на развитие коммунальной инфраструктуры планируется направить около 16 млрд рублей. Подробнее — в материале.

Рената Валеева