«Ак Барс» сыграет в Астане с «Барысом» в матче чемпионата КХЛ

Заключительная игра выездной серии «барсов»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Астане с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра станет заключительной для команды Анвара Гатиятулина в нынешней выездной серии.

«Ак Барс» одержал шесть побед подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. В активе казанцев 21 набранное очко в 16 матчах. Ранее команда Гатиятулина обыграла на выезде ЦСКА (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Сибирь» (4:1).

«Барыс» идет на восьмой позиции в турнирной таблице Востока с 16 очками в 17 играх. В последнем матче астанинцы разгромили дома омский «Авангард» со счетом 6:2.

Предстоящая встреча станет для команд уже третьим очным поединком в текущем сезоне. В двух предыдущих матчах «Ак Барс» одержал две победы. Всего в очном противостоянии «Барыс» побеждал казанцев лишь десять раз в 57 поединках. Победная серия «барсов» над астанинцами насчитывает 11 игр подряд.

Матч из Астаны в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 15.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин