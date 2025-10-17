В Альметьевске мошенники начали предлагать фейковые выплаты в 43 765 рублей

Выплаты предлагают, родившимся с 1952 по 2003 год, с целью кражи персональных данных и денежных средств

Фото: Артем Дергунов

Администрация Альметьевска предупредила жителей о новой мошеннической схеме, распространяющейся в сети. Злоумышленники предлагают несуществующие единовременные выплаты в размере 43 765 рублей гражданам, родившимся с 1952 по 2003 год, с целью кражи персональных данных и денежных средств.

Мошенники рассылают сообщения, утверждающие о «законе», который якобы гарантирует эти выплаты. Для «оформления пособия» предлагается перейти по «официальным ссылкам» на порталы Госуслуг или МФЦ. Однако эти ссылки ведут на поддельные телеграм-каналы или фишинговые сайты, созданные для сбора конфиденциальной информации.

В администрации города подчеркивают, что это классическая мошенническая схема. Злоумышленники используют реалистичные формулировки и точные даты, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв.

Анастасия Фартыгина