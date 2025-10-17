В Татарстане в сентябре пересмотрели стоимость 246 тыс. объектов недвижимости
Всего за месяц было рассмотрено около миллиона объектов в связи с изменениями их характеристик или новым учетом
В сентябре 2025 года Центр государственной кадастровой оценки определил кадастровую стоимость 246 140 объектов недвижимости по всей стране. Всего за месяц было рассмотрено около миллиона объектов в связи с изменениями их характеристик или новым учетом, согласно требованиям Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» (№237-ФЗ).
Пересмотр кадастровой стоимости обусловлен внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о вновь учтенных или ранее учтенных объектах, а также изменениями в их характеристиках. К таким изменениям относятся, например, смена вида разрешенного использования земельного участка, изменение площади объекта недвижимости или материала стен здания.
Среди объектов, чья кадастровая стоимость была пересмотрена:
- земельные участки — 20 149;
- здания — 64 084;
- помещения — 147 703;
- сооружения — 7 416;
- объекты незавершенного строительства — 305;
- машино-места — 6 483.
При этом у 810 527 объектов недвижимости изменения сведений в ЕГРН не повлекли за собой корректировку кадастровой стоимости. В их числе:
- земельные участки — 87 337;
- здания — 211 159;
- помещения — 495 703;
- сооружения — 13 126;
- объекты незавершенного строительства — 505;
- машино-места — 2 697.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».