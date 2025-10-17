В Татарстане в сентябре пересмотрели стоимость 246 тыс. объектов недвижимости

Всего за месяц было рассмотрено около миллиона объектов в связи с изменениями их характеристик или новым учетом

Фото: Максим Платонов

В сентябре 2025 года Центр государственной кадастровой оценки определил кадастровую стоимость 246 140 объектов недвижимости по всей стране. Всего за месяц было рассмотрено около миллиона объектов в связи с изменениями их характеристик или новым учетом, согласно требованиям Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» (№237-ФЗ).

Пересмотр кадастровой стоимости обусловлен внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о вновь учтенных или ранее учтенных объектах, а также изменениями в их характеристиках. К таким изменениям относятся, например, смена вида разрешенного использования земельного участка, изменение площади объекта недвижимости или материала стен здания.

Среди объектов, чья кадастровая стоимость была пересмотрена:

земельные участки — 20 149;

здания — 64 084;

помещения — 147 703;

сооружения — 7 416;

объекты незавершенного строительства — 305;

машино-места — 6 483.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом у 810 527 объектов недвижимости изменения сведений в ЕГРН не повлекли за собой корректировку кадастровой стоимости. В их числе:

земельные участки — 87 337;

здания — 211 159;

помещения — 495 703;

сооружения — 13 126;

объекты незавершенного строительства — 505;

машино-места — 2 697.

Анастасия Фартыгина