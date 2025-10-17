Ночью в Татарстане температура опустится до 0 градусов

В Казани завтра сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ночные температуры будут в пределах +5 градусов, днем — от +9 до +11 градусов

Фото: Реальное время

Сегодня ночью в Татарстане столбики термометров опустятся до 0 градусов, а дождливая погода сохранится на всей территории республики в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Прогноз на 17 октября: Ожидается облачная погода с прояснениями и возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем поднимется до 12 градусов.

В воскресенье, 19 октября, по республике местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-восточный, порывами до 24 м/с. Ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, днем потеплеет до +11 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в республике продолжится дождливая погода, а ночные заморозки могут достигать от +3 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

Анастасия Фартыгина