В Татарстане на одну вакансию приходится семь резюме, медианная зарплата выросла на 2,7%

Показатель ниже четырех свидетельствует о дефиците кадров

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на снижение спроса со стороны работодателей, рынок труда в Татарстане в начале октября характеризуется умеренной конкуренцией: на одну вакансию приходится семь резюме, что на 0,6 пункта выше среднероссийского уровня. Эксперты отмечают, что показатель ниже четырех свидетельствует о дефиците кадров. Об этом стало известно из обзора рынка труда Татарстана по итогам сентября от аналитиков hh.ru.

— Активность работодателей в Татарстане в сентябре, по сравнению с августом, практически не изменилась (+2%). За месяц компании открыли 32,7 тыс. вакансий. Однако по сравнению с сентябрем 2024 года спрос со стороны работодателей уменьшился на 25%. Это отражает общероссийскую тенденцию, где снижение спроса составило 26%, — комментирует данные директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В то же время активность соискателей в республике выросла на 8%, достигнув 229,9 тыс. резюме. В годовом исчислении рост составил 37%, что говорит об увеличении числа ищущих работу в Татарстане.

Медиана предлагаемой заработной платы в Татарстане по итогам сентября составила 77,3 тыс. рублей, увеличившись на 2,7% за месяц. Однако этот показатель все еще немного ниже ожидаемой зарплаты соискателей, которая составляет 77,5 тыс. рублей. Средняя предлагаемая зарплата по России в целом остается на уровне 80 тыс. рублей, что несколько выше, чем в Татарстане.

Сейчас в республике максимум зарабатывают сотрудники научно-исследовательской сферы — 131 514,3 рубля, выяснило «Реальное время».

Рената Валеева