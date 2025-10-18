У жительницы Казани арестовали один из десяти автомобилей — она задолжала почти миллион
Одна из машин была обнаружена на улице города
Судебные приставы Авиастроительного районного отделения Казани взыскали с местной жительницы 960 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.
В ходе разыскных мероприятий приставы установили, что на женщину зарегистрировано более десяти автомобилей.
Один из автомобилей был обнаружен на улице Казани и немедленно арестован. Машину передали на ответственное хранение взыскателю. После ареста имущества должница связалась с приставом и полностью погасила все финансовые обязательства. На депозитный счет подразделения поступил 1 млн рублей, сумма включает основной долг и исполнительский сбор.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан от чрезмерной долговой нагрузки при получении микрозаймов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».