У жительницы Казани арестовали один из десяти автомобилей — она задолжала почти миллион

Одна из машин была обнаружена на улице города

Фото: Реальное время

Судебные приставы Авиастроительного районного отделения Казани взыскали с местной жительницы 960 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

В ходе разыскных мероприятий приставы установили, что на женщину зарегистрировано более десяти автомобилей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Один из автомобилей был обнаружен на улице Казани и немедленно арестован. Машину передали на ответственное хранение взыскателю. После ареста имущества должница связалась с приставом и полностью погасила все финансовые обязательства. На депозитный счет подразделения поступил 1 млн рублей, сумма включает основной долг и исполнительский сбор.

Рената Валеева