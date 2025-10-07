Россиянам могут запретить брать много дорогих микрозаймов

Инициатива предусматривает поэтапное ограничение их количества

Фото: Артем Дергунов

Госдума приняла в I чтении законопроект, направленный на защиту граждан от чрезмерной долговой нагрузки при получении микрозаймов. Документ предусматривает поэтапное ограничение количества дорогостоящих займов, которые могут иметь россияне, сообщают РИА Новости.

Согласно предложенным нормам, с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года граждане смогут иметь не более двух микрозаймов с полной стоимостью свыше 200% годовых. После 1 января 2027 года это количество сократится до одного займа, при этом его полная стоимость не должна превышать 100% годовых.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Законопроект также вводит обязательный период охлаждения: после погашения микрозайма новый кредит можно будет получить только через три дня.

Сообщается, что ЦБ поддержал инициативу, однако предложил скорректировать сроки реализации. Регулятор рекомендует установить переходный период с 1 сентября 2026 года по 1 марта 2027 года для более плавного внедрения нововведений. Ранее Татарстан вошел в топ-5 регионов по росту микрозаймов на содержание авто.

Наталья Жирнова