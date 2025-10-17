Суд обязал владельца отеля и кафе «Ханума» убрать незаконные пристройки

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск местной прокуратуры об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия в отеле и кафе «Ханума». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения требований охраны объектов культурного наследия и правил пожарной безопасности. Собственник здания обязан демонтировать все незаконно возведенные конструкции, включая надстройки, пристрой, дворовые навесы и инженерные коммуникации. Кроме того, владельцу предстоит устранить все выявленные нарушения противопожарных норм.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. Ранее суд приостановил работу отеля и кафе «Ханума» в Казани из-за нарушений правил безопасности.

Наталья Жирнова