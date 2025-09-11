Суд приостановил работу отеля и кафе «Ханума» в Казани из-за нарушений безопасности
Окончательное решение по делу будет принято на заседании, запланированном на октябрь этого года
Суд Вахитовского района Казани приостановил деятельность отеля и кафе «Ханума», расположенных на улице Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
- Это решение принято в ответ на иск прокуратуры, которая выявила серьезные нарушения норм пожарной безопасности и законов об охране объектов культурного наследия.
Прокуратура отметила, что в заведении были зафиксированы многочисленные нарушения, что стало основанием для обращения в суд. Окончательное решение по делу будет принято на заседании, запланированном на октябрь этого года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».