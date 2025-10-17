Андрей Питулов заявил о закрытии проекта «ПРОФСОЮЗники» в здании «Адониса»

Несмотря на проведенные ранее пробные мероприятия, авторы решили отказаться от дальнейшей реализации проекта в указанных помещениях

Фото: Радиф Кашапов

Андрей Питулов объявил о закрытии экспериментального творческого проекта «ПРОФСОЮЗники», запланированного к открытию осенью 2025 года в зданиях бывшей фабрики «Адонис». Несмотря на проведенные ранее пробные мероприятия, авторы решили отказаться от дальнейшей реализации проекта в указанных помещениях. Об этом Питулов сообщил в своем телеграм-канале.

С его слов, идея проекта заключалась в создании пространства для организаторов мероприятий и казанских промогрупп, предлагалось проводить яркие ивенты и сделать здание своеобразным домом для творческих коллективов. Однако после серии тестовых мероприятий руководство проекта пришло к выводу, что продолжение работ экономически неоправданно.

Сейчас создатель планирует подготовить итоговый отчет и фильм о процессе подготовки и тестирования концепции проекта. После публикации отчета канал будет переименован, а Питулов продолжит рассказывать о текущих мероприятиях и других интересных событиях культурной жизни Казани.

Денис Петров