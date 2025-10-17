На форуме «Технологии Добра» прошла кейс-дискуссия «Цифровизация региональных и местных НКО»
Региональные и местные НКО ежедневно создают устойчивые инициативы, меняющие жизнь людей. Цифровизация открывает перед НКО доступ к современным инструментам, помогая организациям становиться эффективнее и масштабировать свою деятельность.
Присоединяйтесь к кейс-дискуссии в рамках форума «Технологии Добра», который состоится 19 ноября в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн, чтобы вместе с экспертами разобраться, кому и зачем действительно нужна цифровизация в регионах.
Представители некоммерческих организаций из разных регионов России поделятся практикой внедрения цифровых решений, обсудят барьеры и риски, а также покажут, как цифровизация помогает сохранять устойчивость инициатив. Участники получат ответы на вопросы: какие цифровые сервисы реально работают на местах, что мешает их внедрению и какие шаги могут сделать НКО, чтобы не потеряться в цифровом пространстве.
В сессии примут участие:
- Михаил Комиссаров, директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»,
- Наиля Новожилова, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор фонда «Арифметика добра»,
- Татьяна Флеганова, директор АНО «СОЦИО», президент Ассоциации «Особые люди»,
- Анна Морозова, создатель онлайн-сервиса управленческого учета для НКО «LemonPie», эксперт по организационному развитию,
- Сергей Исаков, основатель интегратора CRM для НКО «Мост данных».
Модерировать сессию будет Галина Лапонова, генеральный директор Фонда Тимченко.
Дискуссия пройдет в рамках форума «Технологии Добра» 19 ноября в Москве (Кинотеатр «Октябрь»), и по итогам мероприятия также будет доступна в записи. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Центр Финтех и ИТ Фонда «Сколково».
Участие бесплатное, регистрация по ссылке
18+
Реклама. ПАО «Совкомбанк»
