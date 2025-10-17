Новости общества

На форуме «Технологии Добра» прошла кейс-дискуссия «Цифровизация региональных и местных НКО»

13:50, 17.10.2025

Представители некоммерческих организаций из разных регионов России поделятся практикой внедрения цифровых решений, обсудят барьеры и риски

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Региональные и местные НКО ежедневно создают устойчивые инициативы, меняющие жизнь людей. Цифровизация открывает перед НКО доступ к современным инструментам, помогая организациям становиться эффективнее и масштабировать свою деятельность.

Присоединяйтесь к кейс-дискуссии в рамках форума «Технологии Добра», который состоится 19 ноября в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн, чтобы вместе с экспертами разобраться, кому и зачем действительно нужна цифровизация в регионах.

Представители некоммерческих организаций из разных регионов России поделятся практикой внедрения цифровых решений, обсудят барьеры и риски, а также покажут, как цифровизация помогает сохранять устойчивость инициатив. Участники получат ответы на вопросы: какие цифровые сервисы реально работают на местах, что мешает их внедрению и какие шаги могут сделать НКО, чтобы не потеряться в цифровом пространстве.

В сессии примут участие:

  • Михаил Комиссаров, директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»,
  • Наиля Новожилова, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор фонда «Арифметика добра»,
  • Татьяна Флеганова, директор АНО «СОЦИО», президент Ассоциации «Особые люди»,
  • Анна Морозова, создатель онлайн-сервиса управленческого учета для НКО «LemonPie», эксперт по организационному развитию,
  • Сергей Исаков, основатель интегратора CRM для НКО «Мост данных».

Модерировать сессию будет Галина Лапонова, генеральный директор Фонда Тимченко.

Дискуссия пройдет в рамках форума «Технологии Добра» 19 ноября в Москве (Кинотеатр «Октябрь»), и по итогам мероприятия также будет доступна в записи. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Центр Финтех и ИТ Фонда «Сколково».

Участие бесплатное, регистрация по ссылке

18+

Реклама. ПАО «Совкомбанк»

