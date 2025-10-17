Татарстанского производителя оштрафовали за продажу опасного молока

ООО «Молоко Поволжья» ранее вошло в список татарстанских производителей, чья фальсифицированная молочная продукция была обнаружена в Самаре

Гендиректора предприятия «Молоко Поволжья» привлекли к административной ответственности за нарушения санитарных норм и качества молочной продукции. Об этом сообщает Россельхознадзор по РТ.

Проверка установила факты несоблюдения требований технических регламентов, создающих риск угрозы здоровью потребителей. Руководителю компании было направлено предписание устранить выявленные недостатки, которое выполнено не было.

В итоге в сентябре 2025 года материалы дела поступили в суд, который признал гендиректора виновным и назначил штраф за невыполнение законного представления надзорного органа. Решение мирового судьи поступило в Управление Россельхознадзора по РТ 9 октября 2025 года.

Ранее «Коммерсантъ» уже сообщал, что ООО «Молоко Поволжья» вошло в список татарстанских производителей, чья фальсифицированная молочная продукция была обнаружена самарским Роспотребнадзором в марте. В этот перечень также вошли «Проксимус», «Латте», «Молочная компания», «Рейнис профит».

Наталья Жирнова