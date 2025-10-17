В Татарстане усилят подготовку кадров под конкретные производства
Планируется разработка и реализация программ стажировок и практик на базе ведущих предприятий региона
Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил приоритетные направления развития системы подготовки кадров в ежегодном послании Госсовету РТ.
Глава республики подчеркнул необходимость создания комплексной системы практик на предприятиях для студентов. По его словам, важно обеспечить подготовку специалистов непосредственно под потребности конкретных производств.
— Поручаю правительству Татарстана обеспечить активное участие предприятий в формировании квалифицированного государственного задания по подготовке кадров на всех уровнях образования, создать и реализовать комплекс программ стажировок и практик для студентов на базе ведущих предприятий, — отметил глава республики.
Сообщается, что особую эффективность показало целевое обучение. В текущем году более 4 тысяч студентов начали обучение по заявкам предприятий республики именно в таком формате.
Во время послания Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане стартует программа развития прорывных IT-технологий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».