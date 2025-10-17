Правительство России продлило механизм стабилизации цен до 2030 года

Суть механизма в добровольном контроле цен на социально значимые товары и товары широкого потребления участниками рынка

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России приняло решение о продлении действия механизма заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями. Новая дата окончания действия нормы — 31 декабря 2029 года, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее срок действия этой нормы должен был истечь в мае 2026 года, однако правительство сочло необходимым продлить ее для поддержания стабильности на потребительском рынке.

— По данным Федеральной антимонопольной службы на октябрь 2025 года, соглашения заключены в 71 субъекте страны с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. В их числе 292 производителя, 51 оптовая организация, 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и пунктов, 3 АЗС, — сказано в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суть механизма заключается в том, что участники рынка добровольно берут на себя обязательства по контролю цен на социально значимые товары и товары широкого потребления, включая их возможное снижение или поддержание на текущем уровне.

Ранее сообщалось, что Минфин и ФНС получили поручение от вице-премьера Александра Новака проработать механизм выдачи кредитов компаниям, находящимся в банкротном состоянии.



Наталья Жирнова