В Татарстане потушили девять возгораний за сутки

09:18, 17.10.2025

Шесть из них произошли в жилом секторе

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Специалисты противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки реагировали на девять возгораний, шесть из которых произошли в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Кроме того, сотрудники службы семь раз выезжали по ложным вызовам. Спасатели также шесть раз оказывали содействие другим экстренным службам и пять раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики зафиксировано одно происшествие, потребовавшее вмешательства специалистов. Ранее за сутки в Татарстане произошло шесть пожаров.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

