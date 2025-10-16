Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области от удара украинского дрона
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил глубокие соболезнования родным
Военный корреспондент МИА «Россия сегодня» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега, журналист Юрий Войткевич, получил тяжелое ранение. Инцидент произошел, когда Зуев выполнял журналистское задание, пишет РИА «Новости».
Информацию о гибели Зуева подтвердили в МИА «Россия сегодня». Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего военкора.
Комментируя произошедшее, сенатор Перминов заявил РИА «Новости», что Украина «пытается любыми способами блокировать объективную информацию о происходящем на фронте».
