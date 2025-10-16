Новости общества

Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области от удара украинского дрона

21:50, 16.10.2025

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил глубокие соболезнования родным

Военный корреспондент МИА «Россия сегодня» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега, журналист Юрий Войткевич, получил тяжелое ранение. Инцидент произошел, когда Зуев выполнял журналистское задание, пишет РИА «Новости».

Информацию о гибели Зуева подтвердили в МИА «Россия сегодня». Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего военкора.

Комментируя произошедшее, сенатор Перминов заявил РИА «Новости», что Украина «пытается любыми способами блокировать объективную информацию о происходящем на фронте».

Анастасия Фартыгина

