Ушаков: Путин заявил Трампу, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя

Путин дал подробную оценку ситуации, подчеркнув, что ВС России «полностью владеют стратегической инициативой»

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, длившийся два с половиной часа, по инициативе российской стороны. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, представляя ключевые итоги беседы.

Главной темой разговора стал украинский кризис. Путин дал подробную оценку ситуации, подчеркнув, что ВС России «полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», и выразил приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования.

Трамп в свою очередь рассказал о своих успехах в урегулировании конфликтов и заявил, что завершение конфликта на Украине откроет «колоссальные перспективы» для экономического сотрудничества России и США. Он также заверил Путина, что учтет его соображения в контактах с Зеленским.

Лидеры обсудили возможность проведения личной встречи. Трамп предложил в качестве места встречи Будапешт, и Путин поддержал это предложение. Подготовка к саммиту начнется с телефонного контакта между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и советником Трампа по национальной безопасности Марко Рубио.

В ходе разговора затрагивалась тема поставок Киеву американских ракет «Томагавк». Путин заявил, что такие поставки не изменят ситуацию на фронте, но нанесут ущерб отношениям России и США.

Путин попросил Трампа передать наилучшие пожелания его супруге Мелании и поблагодарил ее за участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями. Путин и Трамп договорились оставаться на связи.

Анастасия Фартыгина