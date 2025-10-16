В Казани задержали водителя, открывшего стрельбу из пневматики

Между водителем автомобиля KIA и водителем и пассажиром автомобиля «Москвич» возникла ссора из-за дорожной ситуации

Фото: Реальное время

Полиция Казани задержала водителя автомобиля KIA, подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета во время дорожного конфликта. Инцидент произошел на перекрестке улиц Тэцевская и Химическая. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным Госавтоинспекции, экипаж получил сообщение о дорожном конфликте, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что между водителем автомобиля KIA и водителем и пассажиром автомобиля «Москвич» возникла ссора из-за дорожной ситуации.

В ходе конфликта водитель KIA произвел несколько выстрелов в сторону пассажира «Москвича», предположительно, из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

Задержанный злоумышленник передан сотрудникам Росгвардии. Изъятый пневматический пистолет направлен на экспертизу.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Анастасия Фартыгина