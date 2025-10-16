Президенты России и США проведут телефонный разговор в четверг
Основной темой обсуждения станет текущая ситуация на Украине и связанные с ней вопросы
Президент США Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.
- Основной темой обсуждения станет текущая ситуация на Украине и связанные с ней вопросы.
Напомним, что приглашение президента России Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу все еще в силе. Сейчас решение за Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».