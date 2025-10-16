Новости общества

Президенты России и США проведут телефонный разговор в четверг

17:31, 16.10.2025

Основной темой обсуждения станет текущая ситуация на Украине и связанные с ней вопросы

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

  • Основной темой обсуждения станет текущая ситуация на Украине и связанные с ней вопросы.

Напомним, что приглашение президента России Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу все еще в силе. Сейчас решение за Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анастасия Фартыгина

