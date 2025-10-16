Генерал-полковник Александр Фомин покинет пост замминистра обороны России

Его место займет первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков

Генерал-полковник Александр Фомин покинет пост замминистра обороны России, а его место займет первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству.

Александр Фомин известен как один из переговорщиков с Украиной в группе Владимира Мединского, которая вела переговоры в Стамбуле как в 2022-м, так и в 2025 году. В Минобороны он курировал вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества, а также отвечал за главное управление международного военного сотрудничества и управление по контролю за выполнением договоров.

Василий Осьмаков, которому 42 года, с 2021 года занимал пост первого замминистра промышленности и торговли. Ранее он возглавлял департамент стратегического развития и проектного управления министерства.

В свою очередь, должность первого замминистра промышленности и торговли займет замминистра Кирилл Лысогорский.

66-летний Александр Фомин был назначен замминистра обороны в январе 2017 года. До этого он возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с 2012 по 2017 год и занимал различные посты в Росвооружении и Рособоронэкспорте.



Анастасия Фартыгина