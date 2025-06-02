В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Россией и Украиной

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. На встрече российская сторона планирует представить меморандум, который охватывает все ключевые вопросы для достижения мирного соглашения, сообщает РИА «Новости».

Ранее Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, который включает отсутствие ограничений для поставок вооружения, непризнание освобожденных территорий в составе России и выплату репараций.



Состав российской делегации остался прежним: в нее входят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что первая встреча стран, которая состоялась 16 мая, стала знаковым событием после трехлетнего перерыва. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Лавров также подчеркнул, что масштабный обмен пленными уже завершен и сейчас Россия готовит проект меморандума о будущем мирном договоре. Делегация России под руководством Мединского планирует представить этот меморандум украинской стороне во время следующего раунда переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года.



Анастасия Фартыгина