Новости общества

22:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Россией и Украиной

15:00, 02.06.2025
В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Россией и Украиной
Фото: скриншот видео РБК

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. На встрече российская сторона планирует представить меморандум, который охватывает все ключевые вопросы для достижения мирного соглашения, сообщает РИА «Новости».

Ранее Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, который включает отсутствие ограничений для поставок вооружения, непризнание освобожденных территорий в составе России и выплату репараций.

Состав российской делегации остался прежним: в нее входят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, что первая встреча стран, которая состоялась 16 мая, стала знаковым событием после трехлетнего перерыва. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Лавров также подчеркнул, что масштабный обмен пленными уже завершен и сейчас Россия готовит проект меморандума о будущем мирном договоре. Делегация России под руководством Мединского планирует представить этот меморандум украинской стороне во время следующего раунда переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также