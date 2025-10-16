По трем адресам Вахитовского района отключат холодную воду

Перебои с водоснабжением произойдут с 21 по 22 октября

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани временно прекратится подача холодной воды. Это связано с проведением работ по улучшению надежности водоснабжения и подключением нового участка водопровода на улице Касаткина, сообщает «Водоканал».

Отключение запланировано на период с 09:00 21 октября до 09:00 22 октября.

Прекращение подачи воды затронет следующие адреса:

улица Пушкина, дом 86;

улица Касаткина, дома 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 25;

улица Театральная, дома 13 и 13а.

В зону отключения попадут 9 многоквартирных домов и 2 административных здания. Сообщается, что для обеспечения жителей водой будет организован ее подвоз.



Наталья Жирнова