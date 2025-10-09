Венгрия поддержала запрет российского СПГ в ЕС с 2027 года

Теперь главными препятствиями для принятия 19-го пакета санкций остаются позиции Австрии и Словакии

Венгрия согласилась с предложением ЕС о полном запрете импорта российского СПГ с января 2027 года. Ранее Будапешт пытался добиться исключения для продолжения поставок, но на встрече послов ЕС не стал возражать против инициативы, сообщает портал EUObserver.

Теперь главными препятствиями для принятия 19-го пакета санкций остаются позиции Австрии и Словакии. Братислава может изменить свою позицию к 20 октября на заседании глав МИД ЕС или к саммиту 23 октября. Вена настаивает на разблокировке активов Raiffeisen Bank на 2 млрд евро, что вызывает критику со стороны Германии и других стран ЕС.

Для принятия санкций требуется единогласное одобрение всех стран ЕС, хотя запрет на импорт энергоносителей может быть введен квалифицированным большинством. Ранее «Реальное время» сообщало, что ЕС выступает за запрет российского СПГ на год раньше. ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года, включая трубопроводный и СПГ.

Наталья Жирнова