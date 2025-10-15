Ильсур Метшин выступит с докладом в Китае о цифровых достижениях Казани
Мэр города совершает рабочую поездку в КНР, цель которой — изучение опыта китайской урбанистики и укрепление международного сотрудничества
Мэр Казани Ильсур Метшин совершает рабочую поездку в КНР, цель которой — изучение опыта китайской урбанистики и укрепление международного сотрудничества, сообщает мэрия города.
Вместе с Метшиным в составе делегации находятся заммэра Евгения Лодвигова и руководитель управления международных связей Казани Арсений Карякин.
Сначала мэр Казани посетит большой жилой и деловой район в центре Пекина, чтобы посмотреть на современную застройку. Потом пройдет встреча с сотрудниками китайской строительной фирмы PowerChina, которая строила крупные аэропорты в Пекине и Дохе. Также делегация из Татарстана посетит промышленную зону «Шоуган», ранее бывшую крупным металлургическим заводом, а теперь ставшую современным индустриальным парком.
Заключительным этапом рабочего визита станет выступление Ильсура Метшина на заседании Совета ОГМВ Евразийского региона в китайском городе Сиань, где он расскажет о цифровых технологиях городского управления Казани и примет участие в международном форуме городских политиков.
Напомним, что товарооборот между Россией и Китаем сократился на 9,4% за 9 месяцев 2025 года.
