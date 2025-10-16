Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с Венесуэлой

В тексте подчеркивается обоюдное неприятие односторонних санкций

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Договор, подписанный в Москве 7 мая, направлен на укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами.

В тексте договора подчеркивается обоюдное неприятие односторонних санкций и других ограничительных мер, противоречащих Уставу ООН и нормам международного права. Россия и Венесуэла намерены совместно бороться с попытками фальсификации истории колониализма, обличать расизм, геноцид и другие преступления.

Договор предусматривает сотрудничество в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения с целью укрепления международной стабильности и обеспечения равной безопасности для всех государств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется сотрудничеству в энергетической сфере. Стороны планируют взаимодействовать в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, повышении эффективности существующих месторождений, снижении экологической нагрузки на окружающую среду за счет внедрения передовых технологий добычи, а также расширении нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе.

Документ также предусматривает создание независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.

В сфере спорта и культуры договор предусматривает развитие связей между спортивными федерациями, участие спортсменов в соревнованиях, проводимых на территориях обеих стран, а также проведение перекрестных культурных мероприятий.

Рената Валеева