Израиль допустил приостановку следующего этапа мира в Газе

Это связано с задержкой в возвращении тел погибших со стороны ХАМАС

Израиль предупредил администрацию США, что второй этап мирного соглашения по сектору Газа невозможен, пока радикальная группировка ХАМАС недостаточно оперативно возвращает тела погибших израильских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Несмотря на недавнюю передачу ХАМАС десяти гробов с останками, Израиль считает процесс передачи недостаточным и даже грозит сократить объемы помощи Газе. Американская администрация пытается ускорить процесс, призывая перейти к следующему этапу соглашений, однако Тель-Авив настаивает на выполнении условий относительно возврата тел.

Израиль утверждает, что располагает разведывательной информацией, подтверждающей наличие большего числа неопознанных тел, подлежащих возвращению.

Ранее Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

Наталья Жирнова