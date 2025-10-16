Путин запретил списывать деньги автоматически за интернет-подписки

Компании теперь обязаны предоставить пользователям возможность отказаться от автоматических платежей в электронном виде

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту потребителей от незапланированного автоматического списания платежей за онлайн-подписки. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь сервисы не смогут автоматически снимать деньги с банковских карт или электронных кошельков, если пользователь откажется от их использования. Достаточно просто удалить платежные данные из личного кабинета или приложения — и списания прекратятся.

— Исполнитель обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования при расчетах с потребителем ранее предоставленных потребителем реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме, — сказано в документе.

Закон распространяется на все онлайн-сервисы, которые работают по абонентскому принципу через сайты, приложения или программы.



Наталья Жирнова