Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с карт после их удаления

Фото: Нафиса Миннехузина

Онлайн-сервисы в России больше не смогут автоматически списывать оплату за подписки с банковских карт пользователей, если те удалили данные карт из личного кабинета. Такую норму устанавливает законопроект, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что законопроект, который устанавливает четкие правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, призван значительно усилить защиту прав потребителей.

Поправки в закон «О защите прав потребителей» предполагают, что продавцу услуги будет запрещено использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису, если эти данные были удалены из личного кабинета.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета, — говорится в материале газеты.

Кроме того, эксперты полагают, что принятие данного закона значительно упростит процедуру отказа от подписок для потребителей. Расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, что избавит пользователей от сложных и запутанных процедур, которые часто встречаются при попытке отписаться от платных сервисов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры демонстрировать фильмы исключительно при наличии прокатного удостоверения.

Рената Валеева