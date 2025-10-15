Путин и президент Сирии Шараа обсудили в Кремле укрепление стратегического партнерства

Президент Сирии Ахмед Шараа заверил, что Дамаск намерен «перезапустить комплекс отношений» с Москвой

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой Сирии Ахмедом Шараа, находящимся в России с рабочим визитом. Центральными темами встречи стали перспективы стратегического партнерства двух стран и нестабильная обстановка в регионе, соответствующую информацию опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин, открывая встречу, подчеркнул исторический и дружественный характер российско-сирийских отношений, длящихся более 80 лет. Он отметил, что Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа, и выразил поддержку недавним парламентским выборам в САР как шагу к консолидации общества.

— Мы готовы делать все для того, чтобы осуществлять [договоренности], — заявил российский лидер, анонсируя возобновление работы межправительственной комиссии и регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Президент Сирии Ахмед Шараа в ответной речи поблагодарил за прием и заверил, что Дамаск намерен «перезапустить комплекс отношений» с Москвой. Он отметил ключевую роль России в достижениях Сирии и обозначил, что приоритетом является обеспечение стабильности как в самой стране, так и в регионе в целом.

Состав российской делегации свидетельствует о комплексном подходе к переговорам: в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные официальные лица. После официальной части переговоры были продолжены в формате рабочего завтрака.

Напомним, что новый президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента страны Башара Асада для судебного разбирательства.



Анастасия Фартыгина