Раис Татарстана присвоил госнаграду главному тренеру регбийного клуба «Стрела»

18:10, 15.10.2025

Высокая государственная награда присуждена за особый вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов на чемпионате России

Раис Татарстана присвоил госнаграду главному тренеру регбийного клуба «Стрела»
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом наградил главного тренера регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Джейкобуса Полуса Нела медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ опубликовали на сайте главы республики.

Как сообщается в указе, высокая государственная награда присуждена за особый вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов на чемпионате России по регби среди мужских команд 2025 года.

Напомним, что Рустам Минниханов ранее поздравил регбистов «Стрела-Ак Барс» с победой в чемпионате России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

