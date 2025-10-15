Раис Татарстана присвоил госнаграду главному тренеру регбийного клуба «Стрела»

Высокая государственная награда присуждена за особый вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов на чемпионате России

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом наградил главного тренера регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Джейкобуса Полуса Нела медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ опубликовали на сайте главы республики.

Как сообщается в указе, высокая государственная награда присуждена за особый вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов на чемпионате России по регби среди мужских команд 2025 года.

Напомним, что Рустам Минниханов ранее поздравил регбистов «Стрела-Ак Барс» с победой в чемпионате России. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина