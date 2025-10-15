Профсоюзы РТ выступили за доведение окладов до нового МРОТ

Он может вырасти до 27 тысяч рублей вместо нынешних 22,4 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минимальные базовые оклады работников бюджетной сферы, а также общеотраслевых профессий с 1 января могут вырасти до 27 тысяч рублей. Сейчас их размер — 22,4 тысячи рублей. С такой инициативой выступила Федерация профсоюзов Татарстана.

«С 1 января 2026 года МРОТ планируется принять на уровне 27 093 рубля. Это превышает минимальные базовые оклады ряда работников, в том числе общеотраслевых профессий (сейчас 22,4 тысячи рублей). В этой связи предлагаем предусмотреть в бюджете на 2026 и 20272028 годы соответствующий объём финансирования для сохранения соответствия минимальных базовых окладов уровню МРОТ», — рассказал представитель.

Впервые доведение минимального базового оклада до уровня МРОТ произошло в июле этого года. «В части оплаты труда работников бюджетной сферы Федерация профсоюзов РТ на протяжении ряда лет ставила вопрос по доведению минимального базового оклада всех категорий работников бюджетных организаций, а также общеотраслевых профессий до минимального размера оплаты труда. Понимая высокую значимость данной проблемы, предложения профсоюзов были поддержаны Раисом и с 1 июля прошлого года размер минимального базового оклада был установлен на уровне МРОТ», — напомнила она. Профсоюзный деятель поблагодарила Рустама Минниханова за принятие важного для работников решения.

Луиза Игнатьева