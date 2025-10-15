Госдума России приняла поправки к бюджету на 2025 год

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2025 год. Документ предполагает снижение прогнозируемых доходов на фоне пересмотра макроэкономических показателей, что приведет к увеличению дефицита. При этом общий объем расходов сохраняется на прежнем уровне.

Согласно законопроекту, доходы бюджета на 2025 год планируются в размере 36,562 трлн рублей (16,8% ВВП). Это на 1,94 трлн рублей меньше, чем было утверждено ранее.

Расходы сохраняются на уровне 42,3 трлн рублей (19,5% ВВП). В результате дефицит бюджета увеличится и составит 5,73 трлн рублей или 2,6% ВВП. Это на 1,94 трлн рублей больше первоначально запланированного объема.

В основе корректировок лежит ухудшение макроэкономических прогнозов. Ожидаемый объем ВВП России на 2025 год снижен до 217,29 трлн рублей с ранее планировавшихся 221,86 трлн рублей. Прогноз по инфляции также скорректирован в сторону улучшения — до 6,8% с 7,6%.

Законопроект предусматривает значительное перераспределение средств внутри бюджета для финансирования приоритетных направлений. Крупнейшие распределения включают:

234,9 млрд руб. — на льготные ипотечные программы («Льготная», «Дальневосточная и Арктическая», «IT-ипотека», «Семейная»);

295,7 млрд руб. — на госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

123,1 млн руб.— на госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;

21,63 млрд руб. — на развитие транспортной системы;

19,55 млрд руб. — на развитие здравоохранения;

73,1 млн руб.— на развитие образования;

21 млн руб.— на социальную поддержку граждан.

Также правительству предоставляется право распределить дополнительные 1,6 млрд рублей на проекты в топливно-энергетическом комплексе в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

Помимо этого, согласно заключению Счетной палаты на проект финансового плана, бюджет России может получить дополнительные 1,5 трлн рублей в период с 2026 по 2028 год. Основными источниками этих доходов станут налог на добавленную стоимость (НДС), таможенные сборы и приватизация.



