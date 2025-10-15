Госдума России приняла поправки к бюджету на 2025 год
Согласно законопроекту, доходы бюджета на 2025 год планируются в размере 36,562 трлн рублей (16,8% ВВП)
Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2025 год. Документ предполагает снижение прогнозируемых доходов на фоне пересмотра макроэкономических показателей, что приведет к увеличению дефицита. При этом общий объем расходов сохраняется на прежнем уровне.
- Согласно законопроекту, доходы бюджета на 2025 год планируются в размере 36,562 трлн рублей (16,8% ВВП). Это на 1,94 трлн рублей меньше, чем было утверждено ранее.
Расходы сохраняются на уровне 42,3 трлн рублей (19,5% ВВП). В результате дефицит бюджета увеличится и составит 5,73 трлн рублей или 2,6% ВВП. Это на 1,94 трлн рублей больше первоначально запланированного объема.
В основе корректировок лежит ухудшение макроэкономических прогнозов. Ожидаемый объем ВВП России на 2025 год снижен до 217,29 трлн рублей с ранее планировавшихся 221,86 трлн рублей. Прогноз по инфляции также скорректирован в сторону улучшения — до 6,8% с 7,6%.
Законопроект предусматривает значительное перераспределение средств внутри бюджета для финансирования приоритетных направлений. Крупнейшие распределения включают:
- 234,9 млрд руб. — на льготные ипотечные программы («Льготная», «Дальневосточная и Арктическая», «IT-ипотека», «Семейная»);
- 295,7 млрд руб. — на госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- 123,1 млн руб.— на госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;
- 21,63 млрд руб. — на развитие транспортной системы;
- 19,55 млрд руб. — на развитие здравоохранения;
- 73,1 млн руб.— на развитие образования;
- 21 млн руб.— на социальную поддержку граждан.
Также правительству предоставляется право распределить дополнительные 1,6 млрд рублей на проекты в топливно-энергетическом комплексе в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.
Помимо этого, согласно заключению Счетной палаты на проект финансового плана, бюджет России может получить дополнительные 1,5 трлн рублей в период с 2026 по 2028 год. Основными источниками этих доходов станут налог на добавленную стоимость (НДС), таможенные сборы и приватизация.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».