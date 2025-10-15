Бюджет России может получить дополнительные 1,5 трлн рублей в период с 2026 по 2028 год

Основными источниками этих доходов станут налог на добавленную стоимость (НДС), таможенные сборы и приватизация

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Согласно заключению Счетной палаты на проект финансового плана, бюджет России может получить дополнительные 1,5 трлн рублей в период с 2026 по 2028 год. Основными источниками этих доходов станут налог на добавленную стоимость (НДС), таможенные сборы и приватизация. Важно отметить, что в бюджете не учтены некоторые отмены льгот, такие как освобождение от уплаты НДС для операций с банковскими картами и передачи прав на базы данных. Несмотря на потенциальные дополнительные доходы, аудиторы указывают на риски недобора в размере 272 млрд рублей, связанные с возможным недостатком сборов по налогу на прибыль и пошлинам на газ. Об этом сообщают «Известия».

Скрытые резервы могут оказать существенное влияние на сокращение дефицита бюджета, который на 2026 год запланирован в размере 3,8 трлн рублей, а за три года — около 10,5 трлн. Дополнительные доходы позволят снизить этот разрыв примерно на 14%. Тем не менее существуют риски, связанные с ухудшением финансовых показателей предприятий, что может привести к снижению налоговых поступлений. Например, металлургия находится на грани технической рецессии, морские перевозки сокращаются, а угольная отрасль испытывает нестабильность. Высокие процентные ставки и сильный рубль также негативно сказываются на прибыли компаний.

Кроме того, возможны проблемы с вывозной пошлиной на газ, которая может принести на 68 млрд рублей меньше ожидаемого объема в 1,7 трлн за три года. Таможенные пошлины также подвержены риску недобора в размере 55 млрд рублей, что связано с различиями в прогнозах объемов импорта и курса доллара. Возможные потери по дивидендам и доходам от долей в уставных капиталах компаний могут составить около 50 млрд рублей из запланированного 1 трлн.

Ранее стало известно, что, несмотря на снижение доходов федерального бюджета на 5 трлн рублей, регионы и муниципалитеты получили доходы в запланированном объеме. Об этом заявил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин во время парламентских слушаний.

Дмитрий Зайцев