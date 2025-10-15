США введут меры против России в случае затягивания конфликта на Украине
Глава Министерства войны также отметил, что США остаются привержены поддержке Украины
Глава Минобороны США Пит Хегсет заявил о готовности США и их союзников ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, пишет РИА «Новости».
В ходе пресс-конференции, после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, Хегсет подчеркнул: «Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию».
Данное заявление подчеркивает решимость Вашингтона и его партнеров по НАТО продолжать оказывать давление на Москву в ответ на ее действия Украине. Хегсет также отметил, что США остаются привержены поддержке Украины и укреплению ее обороноспособности.
Накануне Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военных расходах на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. В законопроект также включено $500 млн на оказание помощи Украине в сфере безопасности.
