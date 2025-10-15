Ростехнадзор выдал заключение о соответствии участков трассы с обходом Сокур в Татарстане
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдало заключение о соответствии проектным требованиям ключевых участков автомобильной дороги Р-239 с обходом поселка Сокуры в Лаишевском районе Татарстана.
Внеплановая выездная проверка этапов 4.1 и 4.2.1 объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке км 20+238 — км 43+500 с обходом п. Сокуры» подтвердила полное завершение работ и отсутствие нарушений. Техническим заказчиком и застройщиком объекта выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В рамках проекта были построены 3 транспортные развязки, 5 путепроводов и 1 надземный пешеходный переход. Эти новые элементы инфраструктуры призваны значительно повысить безопасность и комфортность движения, а также увеличить пропускную способность важной автомагистрали.
Напомним, что в Татарстане 18 сентября открыли объезд села Сокуры на трассе от Казани до границы с Казахстаном.
