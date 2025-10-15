Новости общества

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии участков трассы с обходом Сокур в Татарстане

15:58, 15.10.2025

В рамках проекта были построены 3 транспортные развязки, 5 путепроводов и 1 надземный пешеходный переход

Фото: взято с сайта Ростехнадзора

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдало заключение о соответствии проектным требованиям ключевых участков автомобильной дороги Р-239 с обходом поселка Сокуры в Лаишевском районе Татарстана.

Внеплановая выездная проверка этапов 4.1 и 4.2.1 объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке км 20+238 — км 43+500 с обходом п. Сокуры» подтвердила полное завершение работ и отсутствие нарушений. Техническим заказчиком и застройщиком объекта выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

взято с сайта Ростехнадзора

В рамках проекта были построены 3 транспортные развязки, 5 путепроводов и 1 надземный пешеходный переход. Эти новые элементы инфраструктуры призваны значительно повысить безопасность и комфортность движения, а также увеличить пропускную способность важной автомагистрали.

Напомним, что в Татарстане 18 сентября открыли объезд села Сокуры на трассе от Казани до границы с Казахстаном.

Анастасия Фартыгина

ОбществоИнфраструктура Татарстан

